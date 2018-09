Il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio risponde al question time in aula sulle interrogazioni riguardanti il Decreto dignità: “Non c’è alcun dato che testimonia perdite di lavoro in seguito al decreto dignità. È stato concepito per stoppare il dilagare del precariato che uccide il futuro e la serenità dei nostri giovani. Con il decreto dignità disincentiviamo il ricorso al contratto a tempo determinato. Abbiamo messo un freno agli abusi, le misure previste ci hanno portato a livello degli altri paesi europei. Ridurre precariato e aumentare tutele verso i lavoratori più esposti era un nostro obiettivo. In questa prospettiva rilanciamo sgravi contributivi per assunzione di giovani under 35 inserendo ulteriori fondi per le assunzioni. Seguiamo e raccogliamo le questioni che ci vengono poste. E raccolti i feedback provvederemo ai chiarimenti necessari. Non c’è nessuna intenzione di creare difficoltà alle imprese italiane”.