Dopo quattro giorni alla deriva nella sua barca Thuriya, ferito senza poter bere e mangiare, è stato salvato Abhilash Tomy, il capitano di Marina indiano, 39 anni, che stava partecipando al Golden Globe Race. Una corsa contro il tempo a cui hanno partecipato diversi Paesi, ma alla fine è stato il peschereccio francese Osiris, partito dall’isola di Reunion a raggiungere il velista a 1900 miglia a sud ovest delle coste australiane di Perth dopo che era rimasto ferito durante una tempesta. “È cosciente e al sicuro, gli sforzi di soccorso sono stati ritardati a causa di onde alte 8-10 metri e forti venti” ha reso noto un portavoce della Marina Militare. Il ministro della Difesa indiano Nirmala Sittharaman ha confermato su Twitter che il capitano verrà portato alle Mauritius per ricevere le cure necessarie .

REPORT JUST IN from JRCC they have him BRAVO!! OSIRIS AND ALL INVOLVED! They have Tomy Onboard and he is conscious and talking…FANTASTIC NEWS..WELL DONE ALL INVOLVED INCREDIBLE NEWS!!!!https://t.co/w0ykzwrfX3

— Golden Globe Race 2018 (@ggr2018official) 24 settembre 2018