Domani, per la prima puntata della nuova stagione di Non è l’Arena, in onda su La7 alle ore 20.30, sarà ospite in studio Jimmy Bennett, l’attore e musicista rock californiano che ha accusato Asia Argento di averlo molestato sessualmente in una stanza di un hotel in California, quando lui era minorenne. Bennett rompe il silenzio e si sottoporrà alle domande del conduttore.