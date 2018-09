Non solo Kim Jong-Un “ha acconsentito a permettere ispezioni nucleari e a smantellare per sempre un sito di test e una piattaforma di lancio alla presenza di esperti internazionali”, ma “le due Coree presenteranno anche una candidatura congiunta per ospitare le Olimpiadi del 2032. Molto emozionante!”. Lo ha scritto su Twitter il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commentando gli esiti del summit di Pyongyang tra il leader nordcoreano e quello sudcoreano Moon Jae-In. Moon, infatti, ha riferito che Kim avrebbe acconsentito a chiudere definitivamente la base missilistica di Sohae e la struttura di lancio di Tongchang-ri, sotto il monitoraggio di osservatori internazionali. Inoltre, il leader del Nord dovrebbe recarsi a Seul per una storica visita già entro la fine del 2018.

Kim Jong Un has agreed to allow Nuclear inspections, subject to final negotiations, and to permanently dismantle a test site and launch pad in the presence of international experts. In the meantime there will be no Rocket or Nuclear testing. Hero remains to continue being…….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 settembre 2018

….returned home to the United States. Also, North and South Korea will file a joint bid to host the 2032 Olympics. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 settembre 2018

Moon e Kim si sono incontrati già quattro volte quest’anno, ma mai in territorio sudcoreano. Se Kim visitasse Seul, sarebbe la prima volta di un leader del Nord nella capitale del Sud da quando la penisola fu divisa nel 1945. Il leader di Pyongang ha anche aperto alla possibilità di chiudere il centro di ricerca nucleare di Yongbyon, ma a condizione che gli Usa adottino non specificate “misure equivalenti”.

Le due Coree, inoltre, lavorano per candidarsi insieme ad ospitare i Giochi Olimpici del 2032. L’annuncio è contenuto nella dichiarazione congiunta emessa dai due leader a seguito del vertice: “Il Sud e il Nord hanno convenuto di partecipare congiuntamente e attivamente alle competizioni internazionali, compresi i giochi olimpici estivi del 2020, e di cooperare in vista di una candidatura comune per accogliere insieme i giochi olimpici dell’estate del 2032″, recita il testo. Proprio gli ultimi giochi invernali, ospitati dalla Corea del Sud a Pyeongchang, erano stati un’importante tappa nel disgelo tra i due Stati, con gli atleti del Nord e del Sud a sfilare insieme durante la cerimonia d’apertura e la formazione del primo team olimpico unificato, quello di hockey su ghiaccio.

Soddisfazione per gli esiti dell’incontro è stata espressa anche dal Cremlino. “Sosteniamo decisamente le misure concordate, efficaci per risolvere la questione coreana. Questa è una buona notizia”, ha dichiarato il portavoce di Vladimir Putin, Dimitri Peskov. “Quello che è importante è che gli accordi raggiunti durante il summit di Singapore tra il presidente Usa Trump e il leader nordcoreano Kim siano rispettati e messi in funzione in maniera rapida”, ha detto invece il capo di gabinetto del Governo giapponese, Yoshihide Suga.