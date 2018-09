“Pd? Si scioglierà da solo senza forzature. Nel futuro del Pd c’è solo una tomba”. Sono le parole del direttore di Libero, Vittorio Feltri, nel corso de L’Aria che Tira (La7), a proposito della proposta recente del presidente del Pd, Matteo Orfini. “Il Pd è un partito di retroguardia” – continua – “non si è mai rinnovato e cavalca luoghi comuni e banalità. E cosa fa? Restaura la bottega, ma resta sempre una bottega oscura. Il loro 17% ai sondaggi è il sintomo di una malattia grave e cronica, che non può che terminare con una morte, dolce o violenta che sia. C’è stata un’autocombustione nel Pd, perché il povero Renzi è stato ammazzato dai suoi, oltre che da Berlusconi, quando ha inopinatamente sciolto il Patto del Nazareno. Tutta la politica del Pd è stata sbagliata”. Feltri si esprime anche sull’incontro privato tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini: “Credo che si sia ridotto a un discorso da bar, avranno parlato di calcio, perché entrambi sono appassionati del Milan. Accidentalmente avranno parlato anche della Rai, che è un altro argomento da bar, perché non si capisce come mai Berlusconi abbia bocciato Marcello Foa, poi ci abbia ripensato e adesso lo rivoglia. Siamo di fronte a un personaggio che ha perso un po’ la lucidità, a giudicare da come agisce”. E chiosa: “Alle elezioni europee non pensiamo che Forza Italia possa avere un grande peso, ormai sta diventando un partito irrilevante, proprio perché sulla scena sono comparsi Lega e M5s e Berlusconi ormai è fuori gioco”