“Sono diventato premier, per caso, da poco tempo e da allora ho già fatto tre viaggi nelle Marche quindi significa che sono molto attento a questa vostra terra”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all’inaugurazione della scuola Tacchi Venturi, a San Severino Marche, rivolto ai bambini. “Io ero insegnante poi mi hanno detto che non lo posso fare più…”, ha detto in un altro passaggio del discorso.