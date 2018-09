“Aspetto con totale rispetto, celerità e curiosità le sentenze che mi riguardano” e “siccome non sono sopra la legge” io “sono disponibile ad andare a Palermo a piedi a spiegare come è perché sto combattendo l’immigrazione clandestina”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini parlando delle indagini a sui carica per la vicenda della nave Diciotti a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio.