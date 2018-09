“La manovra sarà del cambiamento e già ci saranno primi mattoni di smontaggio della legge Fornero, di riduzione del peso fiscale, di stralcio delle cartelle di Equitalia e, ovviamente, dell’avvio del reddito di cittadinanza“. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa al Forum Ambrosetti a Cernobbio.

“Stiamo lavorando per essere il primo gruppo in Europa“, ha poi aggiunto il vice premier rispondendo ad una domanda su una lista unica per le elezioni europee del prossimo anno con partiti di altri Stati uniti con la Lega. “Questa – ha detto – è l’ultima occasione di salvare l’Europa dai suoi paladini a parole che la stanno affossando”