“Candidati temibili per la segreteria del partito? Più che gli avversari, dobbiamo stare attenti a un congresso in cui si litiga e non si discute. In passato abbiamo sbagliato strada, lo dicono i risultati delle elezioni“. Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e candidato alla guida del Partito democratico, ospite a In Onda su La7.