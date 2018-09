Duro attacco del giornalista di Libero, Roberto Poletti, al conduttore de L’aria che tira estate (La7), Francesco Magnani, accusato di aver imbastito la trasmissione contro il ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini. “Che cosa è uscito?” – biasima Poletti – “Che Salvini è un pericoloso razzista che maltratta gli immigrati. Che Salvini è un ladro, perché s’è fregato 49 milioni di euro. Che Salvini fa male il ministro, perché va ai cocktail e non sta mai al Viminale”. “Abbiamo raccolto tutte le posizioni, Poletti” – si difende Magnani – “Accetto la tua lezione di obiettività, ma credo che sia molto meglio mettere sulla piazza tante posizioni anziché ascoltare una sola”. “Quando governava Renzi facevate queste cose?”, rincara Poletti. “Sì, eravamo qui” – risponde Magnani – “E più e meglio di me Myrta Merlino è stata capace di illustrare tutte le posizioni politiche in campo”.