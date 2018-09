Ha senso oggi parlare di nazionalizzazioni? Ilfattoquotidiano.it lo ha chiesto all’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, intervenuto al Forum Ambrosetti di Cernobbio. “Le risposte generiche e un po’ velleitarie a problemi specifici sono solo un modo per creare incertezza quando invece bisogna entrare nel merito del caso per caso”, dice. Non entra poi nel merito dei ricchi contratti di concessione, lui che pure ha un passato da consigliere economico di Palazzo Chigi con Massimo d’Alema, proprio negli anni delle grandi privatizzazioni? “Bisogna vedere caso per caso: se ci sono state irregolarità vanno viste”, risponde. Nessun commento, invece, alle “illazioni” sulle future mosse del governo in tema di conti pubblici, in attesa di poter giudicare i numeri veri. Quanto allo spread, inutile incolpare Draghi: il problema è tutto “nell’incertezza politica”.