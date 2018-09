La polizia ha diffuso un nuovo video del crollo del ponte Morandi, sulla A10, a Genova, avvenuto lo scorso 14 agosto. Le immagini sono state registrate dalle telecamere di Autostrade per l’Italia, ma un temporaneo blackout non permette di vedere l’esatta dinamica del crollo. Dopo l’incidente, il sistema di videosorveglianza stringe sul luogo del disastro.

Non si tratta, in ogni caso, del video in mano alla Procura di Genova e che il procuratore capo Francesco Cozzi ha dichiarato di non voler diffondere per non “inquinare” i racconti dei testimoni.