È crollata una parte del campanile della chiesa parrocchiale di San Cipriano a Beverino, in provincia di La Spezia, per via di un fulmine che ha colpito l’edificio nella notte tra venerdì e sabato. I vigili del Fuoco, intervenuti intorno alle 3 della notte, hanno accertato che nessuna persona è rimasta coinvolta. Una parte della sommità del campanile è infatti precipitata proprio sulla strada provinciale sottostante, ma fortunatamente senza colpire nessun passante o automobilista.

Oltre alla cime del campanile, colpita dal fulmine, anche la cella campanaria è stata interessata parzialmente dal crollo. Come il resto della struttura, dovrà ora essere oggetto di verifiche tecniche da parte degli enti competenti. Sul posto, oltre ai vigili presenti con 5 unità operative, anche il sindaco e i carabinieri. La strada provinciale è stata chiusa al traffico nel tratto interessato dalla crollo, ma la circolazione non ne ha risentito perché si è provveduto ad utilizzare come bypass un parcheggio adiacente.