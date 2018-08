I militanti di +Europa e l’Associazione Enzo Tortora hanno dato vita ad un presidio presso la sede di rappresentanza del parlamento europeo a Milano per protestare contro l’incontro tra Salvini e Orban. Così Marco Cappato: “Anche per Salvini vale la raccomandazione e la richiesta di mobilitazione da parte del governo, non per l’alleanza con chi viola la democrazia, ma per ottenere che sia l’Europa a promuovere la democrazia. Non è il momento di mobilitarsi contro qualcuno, ma per. Per un Europa capace di rispettare i diritti umani. Non ci interessa di come ci si incontra, ci interessano gli obiettivi. Se vogliamo portare democrazia in Europa non si fa certo con Orban”.