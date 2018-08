“Al 99% non ci sono più dispersi tra le persone coinvolte dalla piena del torrente Raganello“. A dirlo è stato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, assieme al prefetto di Cosenza, Paola Galeone, al termine della riunione del comitato per l’ordine pubblico che si è svolta nel municipio di Civita. Il ministro ha comunicato anche che i tre dispersi segnalati vicino alle gole del parco del Pollino – tre pugliesi di 21, 22 e 23 anni – sono stati trovati e non sono stati coinvolti dall’incidente.