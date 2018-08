Oggi le cerimonie per 5 vittime del crollo: 17 le bare che non saranno alle esequie con le istituzioni. “Mio figlio non sarà un numero nell’elenco dei morti causati dalle inadempienze italiane. Ora giustizia” dice il padre di uno dei quattro ragazzi di Torre del Greco morti mentre stavano andando in vacanza

“Mio figlio non diventerà un numero nell’elenco dei morti causati dalle inadempienze italiane. Non vogliamo un funerale farsa, ma una cerimonia a casa, nella nostra chiesa a Torre del Greco. È un dolore privato, non servono le passerelle“. È lo sfogo di Roberto Battiloro, padre di Giovanni, uno dei quattro ragazzi di Torre del Greco rimasti uccisi nel crollo del ponte Morandi il 14 agosto a Genova, la decisione di svolgere il funerale del figlio nella sua città natale. E ancora: “È lo Stato che ha causato questo, non si devono permettere di farsi vedere: la passerella di politici è stata vergognosa” ribadisce Nunzia, la madre di Gerardo Esposito, uno dei giovani in macchina con Giovanni. “Non ho più fiducia in questo Stato” dice a La Stampa anche Denise Vittone.

È tanta la rabbia dei familiari delle 38 vittime del crollo del ponte Morandi a Genova: per 17 di queste sono stati richiesti funerali privati. Sabato mattina ai funerali di Stato officiati dall’arcivescovo Angelo Bagnasco, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella ci saranno infatti solo 14 bare: una cerimonia dimezzata dal dolore e dal risentimento per quanto accaduto. Altre 7 famiglie, invece, non hanno ancora deciso. Intanto oggi pomeriggio ci saranno le prime 5 esequie in forma privata, per i quattro amici di Torre del Greco e per Stella Boccia. “Il nostro non è un no ai funerali di Stato” cerca di mediare Roberto Battiloro, spiegando che sabato mattina saranno comuque esposte le foto dei figli. “Vogliamo stringerci con il nostro territorio che in queste ore ha fatto sentire forte la propria vicinanza. Da oggi inizia la nostra guerra per la giustizia, per la verità: non deve accadere più” conclude.

Così, i corpi di Matteo Bertonati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione tornano a casa. Per i quattro giovani, morti mentre stavano andando in vacanza, ci sarà una funzione privata come voluto dalle famiglie. Il loro funerale si terrà oggi alle 17.30 nella basilica di Santa Croce. A darne l’ufficialità è il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, che da giovedì mattina è nel capoluogo ligure dove ha tra l’altro incontrato il primo cittadino di Genova, Marco Bucci.

Hanno detto no i parenti della famiglia Possetti di Pinerolo: Andrea Vittone è morto assieme alla moglie Claudia Possetti: si erano sposati il 23 luglio scorso ed erano in viaggio con i due figli di lei, Camilla (12 anni) e Manuele (16 anni): i loro funerali saranno in forma privata a Pinerolo. E di Stella Boccia che sarà portata a Foiano della Chiana (Arezzo) dove oggi alle 15 si svolgeranno le esequie con rito evangelico.Lo stesso hanno deciso anche i familiari di Elisa Bozzo, la trentaquattrenne di Busalla: “Quelle cose pubbliche non mi piacciono” spiega la madre al quotidiano piemontese. Anche per Francesco Bello e i coniugi Alessandro Robotti e Giovanna Bottaro i parenti hanno scelto le esequie private. Funerali separati invece per il fidanzato di Stella, il peruviano Carlos Jesus Erazo Trujillo, 27 anni: la sua sarà una delle bare schierate davanti al presidente della Repubblica.

In ogni caso, domani alle 11 l’Italia si fermerà per onorare le vittime della tragedia del ponte Morandi a Genova. Una giornata di lutto nazionale nella quale l’arcivescovo del capoluogo ligure celebrerà i funerali nel padiglione Jean Nouvel della Fiera. C’è attesa per l’omelia del porporato che ha parlato di una necessità di “onestà morale” perché “ognuno di noi deve rispondere delle proprie azioni”. Lo stato sarà presente in forze a partire dalle sue massime cariche ovvero il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati. Come in questi giorni tutti i vertici del governo saranno presenti alle esequie nella città così duramente colpita. “Noi ci saremo, non lasciamo sola Genova”, ha assicurato il premier Giuseppe Conte.