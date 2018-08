La scossa più forte si è verificata alle 20.19, poi altre 27 di intensità minore. L’epicentro del terremoto registrato in Molise è stato localizzato a quattro chilometri da Montecilfone, in provincia di Campobasso. Le persone sono scese in strada e, come ha confermato il sindaco, Franco Pallotta, hanno dormito in auto o nei due centri messi a disposizione dal Comune.