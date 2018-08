Un ragazzino di 14 anni ha perso la vita ieri sera, venerdì 10 agosto, schiacciato da una pesante struttura in ferro mentre stava giocando con gli amici nei giardinetti pubblici di piazza Castello, a Castel d’Ario, in provincia di Mantova. La dinamica dell’incidente ancora non è chiara, ma secondo le prime ricostruzioni il 14enne è stato travolto da una panchina girevole in ferro che ha ceduto, schiacciandolo. A cedere in particolare, sarebbe stato il perno che sorreggeva la struttura. La parte che si è staccata, andando a schiacciare il 14enne, era molto pesante, circa 8 quintali. Tanto che, riferiscono i carabinieri di Mantova, sono servite dieci persone per sollevarla e liberare il ragazzino. Quest’ultimo è morto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati e il decesso è stato constatato sul posto dai soccorritori del 118 intervenuti. La tragedia si è consumata poco dopo le 22 e 30, quando nella piazzetta c’era ancora gente. Sul posto anche i Carabinieri. L’intera area e la struttura in ferro sono state poste sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria che ora dovrà verificare come si sono svolti i fatti ed individuare eventuali responsabilità. La salma del 14enne è stata composta nelle camere mortuarie dell’ospedale Carlo Poma di Mantova ed è a disposizione del magistrato.