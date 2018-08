“Vaccini? Abbiamo depositato ieri una proposta di legge della maggioranza, sarà parlamentare. E con essa spingeremo per il metodo di raccomandazione, che è quello che noi prediligiamo da un punto di vista politico”. Lo annuncia a Omnibus (La7) il ministro della Salute, Giulia Grillo, che aggiunge: “Nella proposta di legge prevedremo anche delle misure flessibili di obbligo sui territori, quindi nelle Regioni e nei Comuni dove ci sono tassi più bassi di copertura vaccinale o emergenze epidemiche. Ci sono, per esempio, Regioni che hanno la copertura sul morbillo per il 97%, altre per l’87%. Ecco perché è necessario l’obbligo vaccinale, su cui tanti si divertono a prendermi in giro. Si possono divertire quanto vogliono, ma ha una razionalità”. Il ministro si esprime anche sulle parole della vicepresidente del Senato, Paola Taverna, circa i vaccini: “Ognuno usa i toni che crede, sappiamo che Paola è una persona estremamente passionale nel modo di comunicare, ma ha detto una cosa importante: i No Vax, cioè quelli che non si voogliono vaccinare a prescindere, sono una grande minoranza, un numero piccolissimo. Certo, a mio avviso, decidere di non vaccinarsi in maniera ideologica è sbagliato”