Sono undici i braccianti agricoli, tutti migranti, che sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 16, nella località Ripalta, nel territorio di Lesina, nel Foggiano. Lo hanno confermato i carabinieri del Comando provinciale dopo che inizialmente le agenzie di stampa avevano parlato di cinque vittime. Nello scontro sono rimaste ferite altre tre persone, tra i quali anche l’autista del camion che trasportava prodotti farinacei. Nessuno dei feriti, a quanto si è appreso, versa in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e molte ambulanze. Il violento impatto, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto tra un tir e un furgone con targa bulgara carico di uomini di nazionalità africana che tornavano dal lavoro di raccolta dei pomodori nei campi.

Un incidente con una dinamica analoga a quello avvenuto sabato scorso: uno scontro frontale sempre tra un furgone e un tir avvenuto ancora nel Foggiano, sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri, in cui sono morti quattro braccianti e altri quattro sono gravemente feriti. Su questo incidente è in corso un’indagine per caporalato, per capire se sia avvenuto in un contesto di degrado delle condizioni di lavoro, di sfruttamento, di marginalità sociale, di un sistema di trasporto dei lavoratori consegnato proprio nelle mani dei caporali.

Proprio per via di queste condizioni, centinaia di braccianti delle campagne del Foggiano si sono riuniti in assemblea con l’Unione Sindacale di Base domenica sera nell’ex ghetto di Rignano e hanno deciso di proclamare uno sciopero per l’intera giornata di mercoledì 8 agosto. Sarà la marcia dei berretti rossi, come “i cappellini che i quattro braccianti morti e i quattro feriti sabato indossavano nei campi per proteggersi dal sole mentre si spaccavano la schiena per raccogliere pomodori alla vergognosa paga di un euro al quintale”, si legge nel comunicato.