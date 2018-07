E' accaduto a Partinico, nel palermitano, dove un 19enne senegalese richiedente asilo, che lavora come cameriere in un bar di piazza Caterina, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi che gli hanno procurato ferite al labbro e alle orecchie

La lista degli episodi di razzismo intensificatisi nelle ultime settimane si arricchisce di una nuova voce. Un giovane senegalese di 19 anni, richiedente asilo, è stato aggredito e offeso con insulti razzisti a Partinico, nel palermitano, mentre lavorava servendo ai tavoli in un bar in piazza Caterina. Il giovane, da due anni ospite di una comunità, ha presentato una denuncia ai carabinieri dopo che un gruppo di ragazzi lo ha aggredito sul posto di lavoro provocandogli ferite al labbro e alle orecchie guaribili in sette giorni.

Il ragazzo sarebbe stato insultato e poi preso a pugni e calci, mentre il gruppo gli urlava: “Vattene via, sporco negro”. “Non ho reagito perché non alzo le mani – ha raccontato il senegalese – Mi potevo difendere, ma gli educatori della comunità mi hanno insegnato che non si alzano le mani”. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per risalire agli aggressori.

Il 26 luglio un operaio di 33 anni originario di Capoverde è stato raggiunto da un proiettile mentre lavorava in un cantiere a Cassola, in provincia di Vicenza. L’uomo che ha aperto il fuoco lo ha fatto dal balcone della propria casa e si è difeso affermando che il suo intento era quello che colpire un piccione. Pochi giorni prima, una bambina rom di un anno era stata raggiunta da un colpo sparato alla schiena da una pistola ad aria compressa mentre si trovava con la madre in via Togliatti, a Roma. Un episodio sul quale ha espresso la propria condanna Sergio Mattarella: “L’Italia non può somigliare a un far west dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve suscitare indignazione“, ha detto il Presidente della Repubblica nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale.