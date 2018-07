Era in sella a un cavallo, ubriaco. E questo è bastato per essere denunciato dalla polizia: guida in stato di ebbrezza. Vale non solo al volante, quindi. A farne le spese è stato un uomo di 45 anni che l’altra sera, a Ivrea, è stato fermato dagli agenti nel quartiere San Bernardo.

Alcuni automobilisti lo hanno visto procedere a zig-zag sulla strada e hanno allertato le forze dell’ordine. Quando la polizia lo ha raggiunto, l’uomo era stato appena disarcionato dal cavallo. Sottoposto all’alcoltest è risultato positivo ed è quindi stato denunciato e multato per guida in stato di ebbrezza.

Il cavallo, addestrato, non è scappato ed è quindi stato riportato in maneggio dagli agenti del commissariato d’Ivrea. L’uomo verrà segnalato alla prefettura e rischia la sospensione della patente.