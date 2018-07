Nello scontro è rimasto ucciso Giovanni Ciccarone, di 50 anni, di Ostuni, raggiunto da quattro proiettili, uno dei quali alla testa. L'informazione di garanzia è in vista dell’assegnazione da parte del magistrato inquirente dell’incarico per l’autopsia che verrà conferito martedì. L'accusa è di omicidio colposo

Due poliziotti sono indagati per la morte di un pregiudicato durante una sparatoria avvenuta nella notte tra venerdì e sabato a Brindisi. Gli agenti erano intervenuti nel quartiere Commenda, su segnalazione di un cittadino, per sventare l’assalto a un bancomat della Banca Popolare di Bari. Quando sono arrivati sul posto, la banda – secondo la ricostruzione – ha aperto il fuoco esplodendo diversi colpi di fucile e pistola.

I poliziotti avrebbero quindi risposto al fuoco. Nello scontro è rimasto ucciso Giovanni Ciccarone, di 50 anni, di Ostuni, raggiunto da quattro proiettili, uno dei quali alla testa. I suoi quattro complici sono quindi fuggiti a bordo di un’Audi A6 che è riuscita a seminare le volanti spargendo sull’asfalto chiodi a tre punte che hanno forato le ruote della polizia.

I due agenti sono stati raggiunti da informazioni di garanzia in vista dell’assegnazione da parte del magistrato inquirente, Pierpaolo Montinaro, dell’incarico per l’autopsia che verrà conferito martedì. Il magistrato assegnerà anche l’incarico per la perizia balistica. Al momento, quindi, la loro iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo è un atto dovuto.