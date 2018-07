Un caso che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni a Treviglio, in provincia di Bergamo, e non solo: tra gli sponsor della Festa dell’Unità, in programma dal 19 al 30 luglio, c’è anche il sexy shop ‘L’isola del piacere‘. La scelta ha creato parecchi malumori, specialmente tra i militanti del Pd, i quali non hanno affatto gradito. Eppure, Evelino Ponzetto, il proprietario del sexy shop che si dichiara di fede Cinquestelle, non ci vede nulla di male: “Io non sono mai stato del Pd. A me hanno solo chiesto di mettere in palio dei premi per la lotteria, gli organizzatori me l’hanno chiesto con l’intento di dare un po’ di pepe alla festa, per ravvivarla. La politica non c’entra niente in questo caso, poi che la festa la faccia il Pd o la Lega è uguale”.

di Salvatore Drago/alanews