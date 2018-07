Una collezione di auto d’epoca e di lusso è stata sequestrata dalla Guardia di finanza. I sequestri sono avvenuti a Genova, Maranello (Modena), Montecarlo e in località della Costa Azzurra e della Gran Bretagna. Secondo la Gdf, la collezione di auto era di “un evasore apparentemente nullatenente che collaborava con otto prestanome”, formando “un gruppo criminale transnazionale. Nell’operazione, denominata ‘Rien ne va plus‘, sono state sequestrate Ferrari, Porsche e Lamborghini che stavano per essere messe all’asta in fiere internazionali.