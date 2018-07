Immigrazione solo regolare con i corridoi umanitari. Lo spiega il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della visita alla Comunità di Sant’Egidio a Roma, dove ha incontrato profughi, anziani e disabili: “La Comunità di Sant’Egidio ha varato in passato protocolli per realizzare corridoi umanitari”, dice Conte. “Sono iniziative importanti perché fanno arrivare in Italia – e questo è in linea con la nostra proposta – dei migranti che hanno diritto alla protezione umanitaria. Numeri specifici, persone individuate. Si tratta di immigrazione regolare”.