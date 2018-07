“Se qualcuno vuole introdurli per sfruttare, alzeremo un muro di cemento armato”. Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e allo Sviluppo Economico, a margine dell’Assemblea di Coldiretti a Roma, in merito alla reintroduzione dei voucher nel decreto dignità. “Per evitare abusi dobbiamo scrivere bene la norma. La scriveremo con le categorie, in modo che possano essere funzionali”.