Nel pomeriggio il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, è arrivato a Montecitorio per intervenire sulla discussione in merito al decreto che dovrebbe assegnare una nuova struttura al Tribunale di Bari, inagibile da mesi. Struttura che, stando a quanto scrive Repubblica, sarebbe legata a un imprenditore vicino ad ambienti mafiosi. Per questo motivo le opposizioni, nel corso della mattinata, avevano chiesto la presenza del ministro. “Mi scuso per aver comunicato sui social prima che in quest’Aula” ha esordito Bonafede. Che però ha ripreso i parlamentari: “Speravo in un intervento in merito ma tant’è…”.