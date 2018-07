Vincenzo Boccia a margine “Di Maio apre su incentivi ai contratti stabili? Positivo, bisogna lavorare sul merito delle cose. Aiutare e agevolare i contratti a tempo indeterminato e ridurre il cuneo fiscale. Escalation dazi? Non fa bene all’Italia, essendo un paese ad alta vocazione all’export. Abbiamo necessità di avere mercati aperti, dobbiamo stare attenti ad una escalation in cui ai dazi degli uni, corrispondono dazi degli altri. Tra l’altro l’Europa potrebbe dare grandi risposte, è il mercato più ricco del mondo. Rivedere posizione Russia? Sarà inevitabile avere un’integrazione europea e parlare in chiave europea, se pensiamo di parlare come singoli stati la partita e la sfida è già persa in rapporto agli Stati Uniti e all’America.