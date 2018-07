Il Pd apre ufficialmente la fase congressuale, con la riunione dell’assemblea nazionale oggi all’Hotel Ergife di Roma. “C’è un accordo forte per Martina segretario e per un congresso in due fasi, una di ascolto della società civile e una successiva di competizione” ha detto Graziano Delrio, arrivando all’hotel. “Ripartire? Dobbiamo seguire il modello spagnolo” ha sottolineato il deputato dem Francesco Boccia. “Se oggi avessimo fatto accordo con M5s non ci sarebbe Salvini a dettare legge in Italia”. Affermazione a cui ha replicato Ettore Rosato:”Alleanza tra M5s e Lega è nata ben prima delle elezioni, la pensano allo stesso modo”