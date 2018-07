“Noi dialoghiamo con loro e ho spesso collaborato con loro su alcune questioni locali”. Queste le parole del deputato della Lega, Igor Iezzi, presente all’inaugurazione della Festa del Sole di Lealtà Azione ad Abbiategrasso. “Se il prefetto non ha mai fatto nulla vuol dire che Lealtà Azione non è pericolosa. Non è un alleato, non fanno politica, sono un’associazione culturale. Tra loro c’è già chi ha votato Lega e non mi vergogno a dirlo”. Lezzi non era l’unico esponente politico a partecipare al primo giorno del raduno. Insieme a lui anche Carlo Fidanza deputato di Fratelli d’Italia e il senatore leghista William De Vecchis: “Sono per la libertà di pensiero ed espressione”