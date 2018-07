“La musica cambierà a partire da Roma. Passando alla Pisana per caso ho visto un materasso e c’era scritto ‘questa è Roma’. Roma merita qualcosa di più e la riscossa partirà da qui”. Lo dice Matteo Renzi nel suo intervento in assemblea Pd. Di fronte ai brusii dalla platea di chi ricorda la vicenda Marino, Renzi replica: “Smettiamola di considerare nemici quelli accanto a noi. Solo chi non ha memoria immagina di dimenticare quel dibattito. Io allora ero presidente del Consiglio e mi battevo per la flessibilità. La decisione fu legittimamente presa dal Pd romano. Così mi fate pensare che la priorità non è cacciare la destra ma indebolire il ramo del centrosinistra, è segare il ramo su cui siete seduti”.