La crisi diplomatica –

Dopo l’attacco del 4 marzo, nel quale era rimasto contaminato anche il poliziotto locale, a sua volta già dimesso, è scoppiata una crisi internazionale, con l’espulsione di oltre 100 diplomatici russi tra. Un’iniziativa a cui aveva partecipato anche l’Italia “perché, non perché noi avessimo delle lamentele su ostilità in Italia, che non ci sono state e non credo ci saranno”, aveva spiegato all’Ansa l’ambasciatore italiano a Mosca,. “Smarcandoci da questa iniziativa avremmo potuto guadagnare ulteriori spazi in Russia, ma non l’abbiamo fatto perché c’è stata una valutazione, legittima, sulla. Per questo parlo di un mancato avanzamento ma non di un arretramento”, ha detto ancora Terracciano.