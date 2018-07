Beppe Grillo, il garante del M5s, ha lasciato la città di Roma dopo aver pernottato all’Hotel Forum. Su Facebook, ha pubblicato un video in cui veste i panni del “moralizzatore del traffico”, come lui stesso ha scritto. Durante l’uscita dalla Capitale, in auto, ha detto: “Non vedo nemmeno una buca“, riferendosi alle polemiche sulle strade dissestate. Poi, vedendo un fotografo (o videomaker) che lo seguiva col motorino, lo ha schernito: “Per 5 euro all’ora rischi la vita. Dai un senso alla tua vita”.