“Il buonsenso al governo” e “Prima gli italiani“. Di verde c’è solo il pratone, il palco è dominato dal colore blu e dagli slogan. “E’ un’emozione indescrivibile” esordisce Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove oggi si tiene la ventottesima edizione del tradizionale raduno della Lega, una Lega mai così forte, da un mese esatto al governo con il M5S e con sondaggi al 30 per cento. Salvini vicepremier, ministro e segretario è arrivato alle 10,30 accolto da una folla plaudente in festa. Sostiene “abbiamo fatto più noi in un mese che altri in sei anni”. E per questo “governeremo 30 anni”. Promette “un patto d’onore e d’amore con voi per i prossimi mesi”. Parla di una Lega che ha cuore, che non deve far paura perché “è fatta di gente per bene”. Parla della difesa dei confini, di cambiare l’Europa, dar voce “ai popoli stroncati da chi dava solo voce a multinazionali, burocrazia, schiacciando giovani e i pensionati”. Ed ecco l’impegno: “Vi do la mia parola d’onore che se per dare lavoro ai nostri figli dovrò ignorare uno zero virgola imposto dall’Europa lo farò”. E ancora: “Un popolo così cambia la storia. Far cadere il muro di Berlino era impensabile e noi faremo cadere il muro di Bruxelles”. Rinnova l’impegno a cancellare la Fornero come” legge ingiusta, disumana e sbagliata. Così come le tasse da abbassare assolutamente”. Da ministro dell’Interno prende l’impegno a combatterla criminalità senza quartiere: “Dobbiamo liberare l’Italia da quelle schifezze che si chiamano mafia, camorra e ‘ndrangheta. Anche per i mafiosi e i camorristi è finita la pacchia: via dalla Lombardia e dalla Sicilia”.E ricorda il giudice Livatino “che non ha fatto milioni di euro come l’antimafia delle parole”. Sulla giustizia ricorda l’impegno a cancellare sconti di pena per assassini e stupratori: “Per loro nessuna pietà”. Sulla famiglia: “Non siamo qui per portare via diritti a nessuno. Ognuno a casa sua fa quello che vuole ma io difendo i bimbi che hanno il diritto di avere una mamma e un papà e le donne che non sono uteri in affitto”. E e poi: “Mi fa schifo il solo pensiero dell’utero in affitto”. Il tema dei migranti torna ciclicamente nel discorso. Salvini ha definito “sciacalli” quelli che imputano i recenti morti nel Mediterraneo alla linea del Governo italiano sull’immigrazione. E ringrazia la guardia costiera della Libia che “nel silenzio dei media ha soccorso più di mille disperati che stavano rischiando di annegare e li hanno riportati in Libia”. Poi assicurando la salute dell’alleanza coi Cinque Stelle, dopo le frizioni degli ultimi giorni su porti e gay, precisa: “Se i porti si aprono e chiudono lo dice il ministro dell’Interno”

Nell’incontro coi giornalisti Salvini aveva ribadito la compattezza del governo, rispondendo così agli strappi degli ultimi giorni figure di spicco dei Cinquestelle Roberto Fico, presidente della Camera, su ong e Vincenzo Spadafora, sottosegretario alle Pari opportunità, sui i diritti dei gay. Sullo sfondo della collina davanti al palco di Pontida riappare uno striscione ‘Secessione’. Oltre a ‘Flat tax’ e ‘Salvini liberaci dai clandestini’, srotolato, dunque, anche lo striscione che rivendica la storica battaglia leghista, peraltro abbandonata con la ‘svolta nazionale’ impressa dal segretario, Matteo Salvini.

Strappi M5S su gay e ong: “Governo decide”

“Fico sui porti che non vanno chiusi? E’ un’opinione personale. Io rispetto le opinioni di tutti, poi ci sono un governo e un ministro che fa. I porti sono e resteranno chiusi”, ha aggiunto Salvini. Fico ieri si era espresso a favore dell’apertura dei porti alle navi delle Ong. “Con i ministri che hanno la delega, Toninelli e Di Maio, siamo in perfetta sintonia – ha insistito il leader leghista, parlando con i cronisti a Pontida – poi ognuno è libero di esprimere le sue opinioni ma i porti italiani sono chiusi ai trafficanti di esseri umani” “I porti per chi traffica esseri umani sono e resteranno chiusi. Oggi c’è una terza nave che prenderà la via di un altro Paese e ce ne saranno anche una quarta una quinta e così via”, ha aggiunto. Quanto al Consiglio europeo sui migranti “per l’Italia sono “un primo passo”, perché “finalmente si è discusso delle proposte italiane: siamo a metà opera, si sono accorti che possiamo dire dei no, e se c’è bisogno li diciamo, ha detto Salvini, che ha anche osservato che “l’accoglienza è volontaria per gli altri e quindi anche per noi”. “Il mio obiettivo – ha concluso – è che l’Europa protegga la frontiera esterna con Frontex. L’obiettivo non è mal comune e mezzo gaudio ridistribuendo i migranti”. Spadafora “parla a nome personale” e il tema dei diritti Lgbt “non è nel Contratto di governo” ha poi aggiunto Salvini ha invece risposto a chi gli chiedeva della presa di posizione del sottosegretario con delega alle Pari opportunità che al Pride di Pompei, ha detto che sul punto “non si torna indietro”. “Le opinioni personali sono benvenute ma il governo è un’altra cosa”, ha rilevato il vicepremier. “Sono contento e soddisfatto del lavoro del Governo Lega-M5S. Contano i fatti. Se vogliono farci litigare non ci riusciranno”, ha aggiunto.