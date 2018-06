“Siamo alla vigilia della fine dell’Europa? No, non credo. Penso che alla fine verrà raggiunto qualche tipo di accordo“. Sono le parole del direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, Peter Gomez, nel corso della trasmissione L’Aria che Tira Estate (La7). “Le soluzioni sul campo in questo senso” – continua – “sono favorite dal fatto che il blocco in Libia continua parzialmente a funzionare. Tuttavia, non si riesce a capire perché l’Europa debba versare alla Turchia tanti miliardi che saliranno a sei e non ne dia all’Africa. Se è complicato, se non impossibile, aprire degli hotspot in Libia, è vero però che la Libia confina con Stati, come Ciad e Niger, a fortissima influenza francese. Se allora i francesi, dopo aver bombardato Gheddafi e aver parzialmente causato questa situazione, vogliono davvero fare la loro parte, devono intervenire lì”. Gomez poi commenta i dati dell’Istat, secondo i quali le persone che vivono in povertà assoluta in Italia superano i 5 milioni nel 2017: “E’ evidente che, data la situazione economica europea, in questo momento l’Europa non è in grado di accogliere tutti gli immigrati. Dai dati diffusi dall’Istat, è impressionante constatare anche che un terzo delle famiglie più povere è costituito da migranti regolari che vengono quindi sfruttati. La questione va regolamentata e per questo motivo va richiamata la Francia”