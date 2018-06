Dopo la diffusione, in tutto il mondo, del caso dei bambini messicani separati dai propri genitori e trattenuti in centri appositi dalle autorità americane, la segretaria USA al Dipartimento della sicurezza interna, Kirstjen Nielsen, aveva detto ai giornalisti: “I bambini stanno bene, hanno assistenza medica e pure la tv”. Ma la esponente del governo Trump, in serata, ha scelto di mangiare in un ristorante messicano a Washington. Ed è stata contestata da un gruppo di cittadini: “Vergogna! Vergogna! Se i bambini non possono mangiare in pace, allora anche tu non mangerai in pace” le hanno urlato. Lei è rimasta impassibile finché non è intervenuta la sicurezza.

Video Twitter/Amee Vanderpool