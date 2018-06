L’eruzione del vulcano Kilauea, iniziata più di un mese fa sulla Grande Isola di Hawaii, prosegue. In questo video, pubblicato su Facebook dal fotografo Ken Boyer, si vede la velocità impressionante con cui si sposta il magma verso l’oceano. In cima al vulcano, ogni giorno, si verificano terremoti ed esplosioni. Nonostante i divieti imposti dalla polizia, le persone e i turisti continuano ad avvicinarsi alla lava per scattare foto e girare filmati. Alcune di loro sono state arrestate dalle autorità locali.