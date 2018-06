Dopo aver incontrato i sindacati e il presidente della regione Puglia Michele Emiliano, in attesa del vertice con Ancelor Mittal, sul caso Ilva il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha voluto vedere anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. “È stato un vertice interlocutorio”, ha rivendicato il numero uno degli industriali. Sulle decisioni, però, ancora tutto ‘congelato’, con Di Maio che non scopre ancora le sue carte: “Ipotesi prestito ponte e riconversione? Non si è parlato di questo. Il ministro si è riservato di continuare ad ascoltare le parti e poi arrivare a una decisione, che ci sembra anche corretto. Lasciamolo lavorare e confidiamo in una soluzione che sia nell’interesse del Paese”, ha continuato Boccia. E ancora: “Non ci ha anticipato nulla, penso che voglia studiare, approfondire e ascoltare e questo è un buon segnale per noi”.