Fabrizio Corona a Non è l’arena (La7) ripercorre i momenti vissuti durante il suo arresto: “Quello è uno dei giorni più brutti della mia vita, ho subito uno degli abusi più grandi, ero intercettato h 24. Ricordo che 12 uomini della polizia entrarono in casa urlando come pazzi e mi misero le manette di fronte a mio figlio”