“A me non risulta” che Giorgetti abbia dovuto respingere un tentativo di corruzione: “ho letto che la Lega era considerata l’ultima ruota del carro in quella vicenda, non mi risulta che abbiano tentato di corromperci”. Cosi’ il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, incontrando la stampa nella sede della prefettura di Genova, ha commentato l’inchiesta della procura di Roma sulla costruzione del nuovo stadio capitolino che ha coinvolto anche il costruttore Luca Parnasi. “Sono andato a vedere una partita allo stadio Olimpico con Parnasi, se ha commesso reati è giusto che paghi, io lo conosco come una persona corretta e simpatica, ma non faccio il giudice”