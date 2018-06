“Abbiamo visto che grazie ai nostri ‘no’ abbiamo cominciato a ragionare seriamente di Nordafrica e di Libia. Prima si risolve là e meglio è. Anche perché i francesi, lì per motivi economici, hanno creato più problemi di quanti ne abbiano risolti. E quindi vedremo di lavorare anche con Usa e Russia per stabilizzare il Nordafrica”. Così a Otto e Mezzo (La7) il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che aggiunge: “Il mio obiettivo è andare in Libia tra qualche settimana per chiedere ai libici di cosa hanno bisogno. L’obiettivo è di tornare a collaborare con tutti i Paesi del Mediterraneo. C’è da riannodare una relazione stabile con l’Egitto. C’è da fare chiarezza piena sull’uccisione di Giulio Regeni, ma l’Egitto è un Paese troppo importante perché l’Italia non abbia relazioni stabili”. Poi precisa: “La mia linea dura sull’immigrazione? È quella dell’anno scorso del ministro del Pd, Minniti. Disse: ‘Sui porti chiusi non bluffiamo’. L’anno scorso il Pd annunciò di chiudere i porti, io preferisco fare le cose. Con Minniti, peraltro, il numero delle espulsioni dei clandestini è stato ridicolo. Sempre l’anno scorso Macron chiuse i porti. Quindi, Salvini sta semplicemente facendo quelli che altri a sinistra hanno detto”. Poi puntualizza: “Spagna apre il porto di Valencia per Aquarius? Lo ringrazio, ma penso che se lo può permettere. A oggi, secondo i dati ufficiali, l’Italia, negli alberghi e nelle caserme, ospita 170mila immigrati. La Spagna ne ospita 17mila. Io ricordo che la Spagna difende le frontiere di Ceuta e Melilla, sparando, cosa che io mai mi permetterei di fare. Se gli spagnoli hanno avuto questo sussulto di accoglienza e di generosità, bene. Spero che valga anche per i francesi, gli olandesi, i portoghesi, gli ungheresi, gli austriaci, i polacchi”. Circa Orban, osserva: “Dice che bisogna difendere le frontiere esterne, cosa che pensa anche il ministro tedesco, da me sentito oggi. Non sono un genio, ma se oggi in Europa si discute seriamente su come aiutare gli italiani a difendere il loro Paese e la loro sicurezza, una parte del merito me la prendo. Mi sono preso insulti di ogni tipo: disumano, aguzzino, assassino, razzista, fascista, delinquente. Ho visto cosa hanno detto Saviano, Balotelli, Fabrizio Corona, di tutto e di più. Bene. Per me conta il sostegno di tanti italiani che vogliono che i nostri figli stiano tranquilli”. Alla domanda della conduttrice Lilli Gruber, che gli chiede perché non ha risposto alla telefonata del suo predecessore al Viminale, Marco Minniti, Salvini replica: “Lo farò. Anche la mia mamma mi dice che non rispondo spesso al telefono. Vedrò di chiamare Minniti il prima possibile”.