Alessandro di Battista, ex parlamentare del Movimento 5 stelle, in viaggio negli Stati Uniti con la compagna e il figlio, ha pubblicato su Facebook un video in cui spiega la sua posizione sul caso Aquarius. A un certo punto, se la prende con gli elettori di sinistra: “Perché non si sono indignati quando veniva bombardata la Libia?”. Poi ha concluso il ragionamento così: “Io in Congo ci sono stato e ci ho lavorato. Il futuro degli africani è in Africa. Perché nessuno, in nessuna parte del mondo, deve essere costretto ad andarsene di casa”.