I Giovani di Confindustria, dal convegno annuale di Rapallo, difendono il Jobs Act che “ha creato 850mila posti di lavoro in più”, è “un risultato positivo, Un risultato importante”. Il presidente dei Giovani Imprenditori, Alessio Rossi, si sofferma sul programma del governo M5s-Lega e anche sul fisco avverte: “Non vogliamo pagare meno degli altri, vogliamo essere trattati con equità. E se la flat tax è insostenibile per le casse dello stato diciamo: no grazie. Ci serve una tassazione giusta, non piatta. Sostenibile”.

“Non si scherza con 20mila posti di lavoro, non si scherza con l’1% del Pil del Paese. Con un’azienda che ha cassa ancora per un mese. E’ insostenibile”. Così tra gli applausi Alessio Rossi, presidente dei giovani di Confindustria ammonisce su ipotesi alternative al rilancio dell’Ilva. “Dal 1 luglio Mittal entrerà in Ilva con 2,4miliardi di investimenti di cui 1,1 per risanamento ambientale”, ricorda.