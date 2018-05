La polizia le si è avvicinata mentre stava bevendo birra in spiaggia, chiedendole la carta d’identità. Stando alla legge del New Jersey, negli Stati Uniti, è consentito bere alcolici a chi ha più di 21 anni ma Emily Weinman, al mare col marito e la figlia, ha 20 anni. Stando al racconto della ragazza, lei si sarebbe opposta, domandando loro se non avessero niente di meglio da fare. A quel punto, le avrebbero chiesto le generalità per una denuncia. Lei, invece, avrebbe tentato di allontanarsi, con la scusa di dover fare una telefonata. Ma gli agenti l’hanno immobilizzata e, come si vede nel video, presa a pugni. Durante l’intervento della polizia, si sentono gli amici della ragazza gridarle “stop resisting“.