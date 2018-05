“La fiducia a Cottarelli? Dobbiamo discuterne, non è scontata”. Sono le parole di Francesco Boccia, deputato del Partito democratico, all’ingresso degli uffici della Camera. “Il Pd c’è ed è unito, ma per la premiership servono le primarie. Vedo troppi candidati di prima mattina, e ne arriveranno altri. Chi vincerà le primarie sarà il candidato di un centrosinistra ampio. Il Movimento 5 stelle? Intanto non dichiarino l’impeachment. Poi se ne parla” ha concluso.