Duro j’accuse contro Lega e M5s per voce della direttrice dell’Huffington Post, Lucia Annunziata, che, in collegamento telefonico con L’Aria che Tira (La7), spiega il suo editoriale intitolato “Bugiardi”. La giornalista accusa i 5 Stelle e la Lega di aver commesso una frode: “Il punto vero non è l’onorabilità e l’adeguatezza del professor Savona, ma il fatto che Lega e M5S non hanno mai detto agli italiani di voler mettere nel loro programma l’uscita dall’euro, che poi hanno messo nella bozza del contratto di governo. Credo che per debolezza i 5 Stelle si siano piegati ai leghisti. E’ stata una frode fatta di proposito in nome di Savona, perché si rompesse con Mattarella”. Poi aggiunge: “Sapete come finirà? Si andrà a elezioni e la Lega e il M5s, separatamente, avranno una barca di voti, perché prometteranno a tutti il paradiso in Terra. Un po’ come il Valhalla dei jihadisti”. Il capogruppo della Lega al Senato, Gian Marco Centinaio, scoppia a ridere. Poi, quando prende la parola, difende la posizione del suo partito e corregge la giornalista: “A Lucia Annunziata che vuole fare l’intellettuale, ricordo che Valhalla era il paradiso non dei jihadisti, ma dei vichinghi. L’ignorante della Lega ricorda che il Valhalla era un’altra cosa”