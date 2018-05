CRONACA ORA PER ORA - Per il primato è sfida a due tra lo storico partito autonomista e il Carroccio. La terza forza è l'Union Progressiste. I Cinquestelle sono quarti. I partiti tradizionali rischiano di rimanere senza seggi. Con il nuovo sistema di voto, in ogni caso, servirà un'intesa per l'elezione del presidente

Testa a testa tra il partito regionale dell’Union Valdôtain e la Lega, M5s in affanno, Pd e Forza Italia quasi piccoli puntini all’orizzonte. E’ la sintesi dei risultati, ancora più che parziali, delle Regionali in Valle d’Aosta, dopo il voto di ieri. Dopo lo spoglio del 31 per cento delle schede (quasi 21mila su 67mila) il primo partito è l’Union, lo storico partito autonomista valdostano che raccoglie il 19,4 per cento dei voti. Segue la Lega che conferma i valori delle Politiche del 4 marzo: il Carroccio prende per il momento il 17,2 per cento: si avvia a tornare nel consiglio valdostano dopo vent’anni di assenza. La terza forza, all’11,5, è l’Union Valdôtain Progressiste, un altro partito autonomista nato da una costola di sinistra dell’Unione più grande.

Il M5s che – a dispetto delle aspettative – a fatica scavalca la soglia del 10 per cento. Di sicuro i Cinquestelle dovranno attendere ancora prima di conquistare una Regione: sulla Valle avevano puntato quasi quanto sul Molise, soprattutto dopo l’elezione di Elisa Tripodi, la prima deputata donna eletta nella Regione proprio con il Movimento. Stanno peggio (molto peggio) i partiti cosiddetti tradizionali: il Partito Democratico (che spesso ha governato in coalizione con l’Union Valdôtain negli ultimi decenni) è al 5,4, mentre Forza Italia (che si presentava in un simbolo unico con Fratelli d’Italia e altre forze del centrodestra) è ben sotto il 3. Meglio di loro hanno fatto molte liste autonomiste e civiche, tra le quali il cartello elettorale guidato dalla Stella Alpina, un altro partito autonomista (questo di centrodestra) che insieme alle liste Area Civica e Pour Notre Vallée sfiora il 10 per cento.

Per la prima volta in questa occasione sarà applicato il sistema di voto approvato nel 2017, quando è stato eliminato il doppio turno e introdotto un premio di maggioranza di 21 seggi, che vengono assegnati alla lista singola o alla coalizione, che abbia conseguito almeno il 42 per cento dei voti validi. In realtà, come appare evidente, nessuna lista e nessuna coalizione in corsa alle Regionali di domenica può ambire a quella cifra. Dunque, se il risultato rimanesse questo, i seggi saranno ripartiti secondo un criterio puramente proporzionale, in modo da rispecchiare la percentuale dei voti conseguiti da ciascuna di esse. Questo significa che servirebbero poi accordi da stringere in consiglio regionale per sostenere un presidente.

Per la prima volta lo spoglio delle schede avviene in maniera centralizzata in quattro poli (Aosta, Saint-Pierre, Fenis e Verres) in cui convergono le urne dei seggi di zona: una novità introdotta per garantire maggiormente la segretezza del voto. L’affluenza è stata del 65,12, in netto calo rispetto al 2013 (73).

CRONACA ORA PER ORA

15.20 – Spoglio 48%:

Dopo lo spoglio di 32.189 su 67.162 (48%) questi i risultati: Union Valdôtain 19,22%, Lega 17,03, Union Valdôtain Progressiste 10,74, M5s 10,58, Area Civica-Stella Alpina-Pour Notre Vallée 10,39, Alpe 8,64, Impegno Civico 7,66, Mouv’ 7,63, Partito Democratico 5,62, Centrodestra (Forza Italia, Fdi, altri) 2,91.

15.11 – Spoglio 43%: Union 19,2, Lega 17,1, Uvp 10,9

Dopo lo spoglio di 28.899 su 67.162 (43%) questi i risultati: Union Valdôtain 19,23%, Lega 17,15, Union Valdôtain Progressiste 10,91, M5s 10,53, Area Civica-Stella Alpina-Pour Notre Vallée 10,19, Alpe 8,43, Impegno Civico 7,66, Mouv’ 7,25, Partito Democratico 5,73, Centrodestra (Forza Italia, Fdi, altri) 2,91.