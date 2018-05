Il capo politico 5 stelle per le strade di Ivrea con il candidato grillino alle prossime comunali ha ribadito che non farà nomi prima di avere l'accordo con Salvini. Poi scherzando con i giornalisti: "Fate un passo indietro, l'ho fatto anche io"

Chi sarà il presidente del Consiglio del governo Lega-M5s? “Si va verso una persona amica del popolo. Ho detto ‘amica’, perché ‘persona’”. Luigi Di Maio passeggiando per le strade di Ivrea con il candidato sindaco M5s ha ribadito che non farà il nome del futuro premier alla stampa. Ma ha anche fatto capire che si guarda a una figura terza. E rivolgendosi ai giornalisti, scherzando ha detto: “Fate un passo indietro, l’ho fatto anche io”. E’ ancora presto per fare previsioni: “Ci rivedremo domenica”, ha commentato il capo politico M5s. Tutto ancora può succedere, ma stando così le cose sembra difficile che il suo nome possa riprendere quotazioni nelle trattive.

Di Maio ha anche parlato dello stop ai lavori dell’alta velocità, uno dei punti che più ha fatto discutere nel contratto di governo che nelle scorse ore ha ricevuto il via libera dei 5 stelle e che sarà esaminato dai sostenitori della Lega nel weekend. “Nel contratto”, ha dichiarato, “c’è il blocco di un’opera che è inutile. Andremo a parlare con la Francia e gli diremo che la Torino-Lione poteva valere trent’anni fa, ma non più oggi. Non serve più”.

Infine ha specificato che quella con il Carroccio non è un’alleanza: “Nel contratto è ben spiegato che continueremo ad essere alternativi sul territorio, a correre gli uni contro gli altri alle amministrative, alle comunali e alle regionali e anche alle prossime politiche o alle europee. Non è una alleanza ma un contratto di governo su punti specifici e c’è da lavorare per almeno 5 anni con l’obiettivo di migliorare la vita degli italiani”.