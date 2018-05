Il leader di Forza Italia, impegnato ad Aosta nel tour elettorale per le Regionali, si allontana dal leader leghista, dal quale "in questo momento c'è molta distanza, nell’ultimo colloquio gli ho consigliato di tornare a casa". E sul programma: "Direzione più giustizialista possibile". Il segretario del Carroccio gli telefona: per l'Ansa toni forti, poi il chiarimento

Matteo Salvini “molto distante”, delusione profonda per i “troppi punti opposti” al contratto del centrodestra, la preoccupazione “molto forte” per il giustizialismo. E il consiglio di “tornare a casa” per formare un governo di coalizione guidato proprio da lui, perché “non c’è un altro candidato paragonabile”. Silvio Berlusconi parla a briglie sciolte ad Aosta, dove domenica si vota alle Regionali, e il centrodestra – che lì si presenta unito – sembra sfasciarsi dopo la chiusura del contratto che sarà la base per tentare di formare un governo tra Lega e Cinque Stelle.

Il Carroccio: “Un tradimento” – Perché il Carroccio risponde. Prima con una telefonata dai “toni accesi”, la definisce l’Ansa, tra l’ex cavaliere e il leader leghista che si sarebbe conclusa con un chiarimento. Ma non passa neanche un’ora che la Lega tornano a gamba tesa sull’argomento, parlando di “sconcerto” per l’autocandidatura di Berlusconi a premier. Una “proposta mai concordata”, un “tradimento”, si spingono a dire dicono autorevoli fonti del Carroccio sempre all’Ansa.

L’ex cavaliere: “Preoccupato” – Altro che astensione benevola, il contratto definitivo tra Movimento 5 Stelle e Lega suscita in Berlusconi una “preoccupazione molto forte”. C’è “anche una delusione profonda, perché ci sono troppi punti opposti al contratto centrodestra”. In particolare “in alcuni punti sulla giustizia”, tema sempre assai caro al fondatore di Forza Italia, “siamo nella direzione più giustizialista possibile e ci danno forti motivi di preoccupazione”. Un’affermazione che esplicita quello “spirito di Robespierre contenuto nel contratto” di cui parlava Giorgio Mulè, portavoce dei gruppi parlamentari di Fi, annunciando l’opposizione, non l’astensione benevola, a “un governo che trasuda giustizialismo e giansenismo“.

“Nel week end ufficio di presidenza” – Quella del leader azzurro, impegnato ad Aosta nel tour elettorale per le Regionali, è una sostanziale bocciatura delle 57 pagine attorno alle quali è stata trovata l’intesa per formare un governo. Una stroncatura tout court: “Ci sono situazioni non comprensibili dal punto di vista dei costi che qualcuno dei nostri ha già fatto i conti e quantificato in 100 miliardi per quanto riguarda la necessità di certe realizzazioni”. I tecnici azzurri, spiega Berlusconi, stanno “vedendo punto su punto e prenderemo al più presto una decisione, ho già detto ai miei di convocare un Ufficio di presidenza, forse lo convochiamo già per sabato e domenica”.

“Incarico al centrodestra” – Appena riabilitato dalla sentenza del Tribunale di Milano, l’ex cavaliere dice di doversi “sfogare un attimo” perché ritiene “che dovrebbe esser dato l’incarico di formare il nuovo governo al centrodestra, di presentare il proprio programma in Parlamento dove siamo sicuri di ottenere la maggioranza e di dare vita ad un governo che potrebbe anche durare per tutta la legislatura”.

Premier? “Io il miglior candidato” – Poi l’autocandidatura, lanciata in terza persona: “C’è un certo Silvio Berlusconi che ha un’esperienza di nove anni al governo e che ha presieduto per tre volte il G7 e il G8, è tornato disponibile dopo la riabilitazione. Con la carenza di personaggi che verifichiamo, per affidabilità, buon senso ed equilibrio, io sono assolutamente pronto e credo che non ci sia altro candidato paragonabile a Silvio Berlusconi”.

“Ho detto a Matteo di tornare a casa” – Alla luce dei punti programmatici sposati dalla Lega, in questo momento, aggiunge, “c’è molta distanza” da Matteo Salvini: “Nell’ultima telefonata gli ho consigliato di tornare a casa“. Le parole di Berlusconi hanno provocato la reazione del leader leghista: secondo quanto riporta l’Ansa, Salvini ha telefonato a Berlusconi per avere alcuni chiarimenti in merito alle dichiarazioni rese dall’ex premier. Il colloquio tra i due avrebbe avuto toni piuttosto accesi – si apprende in ambienti politici locali – e si sarebbe concluso con un chiarimento.

“Parla a nome suo” – Pur confermando la tenuta della coalizione dell’alleanza nelle Regioni e nelle città in cui governano insieme, il segretario del Carroccio, aveva avvertito Berlusconi, con una giravolta rispetto agli annunci delle scorse settimane, “non ha mai parlato a nome della coalizione di centrodestra, ha sempre e solo parlato a nome proprio o a nome della Lega” perché “la coalizione con un programma comune è assolutamente un’altra cosa e non ha nulla a che vedere con il M5s”.